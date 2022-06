Acidente na via que da acesso a Ponte JK, sentido Lago Sul, deixa um óbito

Neste domingo, 26, o CBMDF atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito, na via de acesso à Ponte JK, que resultou na morte do motorista

Na noite deste domingo, 26, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito, empregando 02 viaturas e 08 militares, na via que da acesso a Ponte JK, próximo ao Conselho da Justiça Federal, sentido Lago Sul, que resultou na morte do motorista.

As equipes de socorro ao chegarem ao local, encontraram um FORD FUSION de cor branca colidido com um poste de iluminação de concreto do canteiro central.

Dentro do veículo havia apenas o motorista que apresentava ferimentos incompatíveis com a vida, assim, constatado o óbito no local. Não foi possível realizar a identificação da vítima.

A companhia de energia foi acionada para o desligamento dos fios que ficaram expostos e duas faixas da via, sentido Lago Sul e, mais duas no sentido Plano Piloto, foram fechadas para o trabalho das equipes.

Não se tem informações sobre a dinâmica do acidente.

O local ficou sob a guarda do DETRAN e a PCDF foi acionada.