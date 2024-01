Acidente na BR-070 deixa quatro pessoas mortas em Cuiabá

Três das vítimas foram encaminhadas para hospitais locais

Quatro pessoas perderam a vida e outras três ficaram feridas em um trágico acidente ocorrido nesta quarta-feira (10) na BR-070, no município de General Carneiro, a 449 km de Cuiabá.

De acordo com Cristiano Silva, chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as condições de chuva na região teriam ocasionado a aquaplanagem de um dos carros, resultando em uma colisão lateral com outro veículo.

O acidente envolveu uma família, onde pai, mãe e um filho perderam a vida no local. O outro filho foi levado para atendimento em um hospital próximo. No segundo veículo, ocupado por outras quatro pessoas, uma delas faleceu instantaneamente, de acordo com informações da PRF.