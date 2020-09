Acidente grave deixa quatro mortos em Santa Catarina

PUBLICIDADE

Um acidente grave matou quatro pessoas na manhã desta segunda-feira (7) na BR-470, no Alto Vale do Itajaí. A informação do Corpo de Bombeiros de Rio do Sul é de que as vítimas estavam no mesmo veículo e que seriam da mesma família. A batida entre o carro e um caminhão aconteceu por volta de 8h30 na região da “Curva do Poffo”.

Os quatro ocupantes do carro foram encontrados, já sem sinais vitais, presos nas ferragens do veículo. Já o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento. No carro estavam um homem no banco do motorista e outras três mulheres como passageiras, sendo uma menor de idade.

As vítimas foram conduzidas pelo Instituto Geral de Perícias após a retirada dos corpos. Para o atendimento, foram mobilizados os bombeiros de Rio do Sul e Trombudo Central e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).