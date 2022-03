Acidente entre trem e carro deixa motorista ferido

O condutor do carro ficou preso nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram socorro no local

Na manhã desta sexta-feira, 4, um acidente entre um trem e um carro foi registrado em Arapongas, Paraná. A colisão foi na área central da cidade, em frente ao Espaço Cultural Milene. Por conta do impacto da batida, o condutor do carro ficou preso nas ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram socorro no local. A vítima foi conduzida até o Hospital Norte Paranaense (Honpar). Segundo os socorristas, não há risco de morte. O motivo que causou a batida ainda não foi apurado.