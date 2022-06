Acidente de trânsito envolvendo moto causa morte

O CBMDF atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito, na BR 251, KM 8 após o PADF sentido Goiás, foi empregado 02 viaturas e 09 militares

Na noite de quarta-feira, 15, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de acidente de trânsito, na BR 251, KM 8 após o PADF sentido Goiás, foi empregado dois viaturas e nove militares.

Os bombeiros ao chegarem no local, encontraram a motocicleta/CG125 de cor verde e o motociclista, sr º G. L. C. de 28 anos com múltiplas fraturas e traumatismo craneoencefálico sem sinais vitais. O óbito foi declarado no local.

Segundo informações de populares, houve uma colisão entre a moto e um veículo que não se encontrava no local.

Não se sabe como o acidente ocorreu.

A PMDF foi acionada para o local.