A mulher dos 500 gatos de Omã

Uma dúzia de gatos e cães disputam a atenção de Maryam al Balushi, que distribui guloseimas em uma cama em sua casa em Muscat, capital de Omã.

Apesar das reclamações dos vizinhos e das despesas crescentes, a ex-funcionária pública aposentada de 51 anos acolheu cerca de 480 gatos e 12 cães.

“Acho que os animais, principalmente os gatos e os cães, são mais fiéis do que os humanos”, diz ela, enquanto pequenos felinos saltam sobre um poste para afiar as garras.

Órfã desde a infância, Maryam al Balushi expandiu sua família por mais de uma década.

Ela afirma que se identifica com seus companheiros peludos, muitos deles salvos de uma vida difícil nas ruas.

Omã, um sultanato do Golfo conhecido por suas montanhas impressionantes e vales pitorescos, viu um aumento no número de animais abandonados nos últimos anos, de acordo com a imprensa local.

Os defensores do bem-estar animal defendem um programa de esterilização para reduzir sua presença nas ruas.

Com a ajuda de amigos e de seus assinantes na rede social Instagram, Maryam al Balushi gasta cerca de 6.500 euros (cerca de US$ 7.744) por mês para alimentar, lavar e cuidar de seus protegidos, 17 deles cegos.

Em sua casa, há uma sala cheia de gaiolas. Os animais podem sair, se divertir e se exercitar em turnos.

“Tábua de salvação”

“Tudo começou em 2008, quando meu filho comprou um gatinho persa”, conta Maryam al Balushi, com seu abaya rosa e rosto impecavelmente maquiado.

“Como muitas mães, recusei-me a cuidar porque não gostava de animais e meu filho não cuidava muito”.

Mas dois anos depois, encontrou uma gata e sua vida mudou.

“Eu me envolvi totalmente. Cuidava dela, alimentava, dava banho e passava muito tempo com ela”, lembra.

O novo amor de Maryam al Balushi pelos animais cresceu graças aos expatriados que deixam o país e que costumam deixar seus animais de estimação na porta dela.

Em 2014, comprou sua casa para cuidar de seus animais, já que até então os vizinhos dos prédios onde morava haviam feito várias reclamações.

Maryam al Balushi foi inspirada por um velho vizinho que dava restos de comida para animais de rua.

Ela garante que sua impressionante coleção de cães e gatos a ajudou a superar sua depressão e lhe rendeu um número significativo de seguidores no Instagram.

“Eu estava em um buraco e eles foram minha tábua de salvação”, assegura.

© Agence France-Presse