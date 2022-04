A Importância do hábito de Ler Livros em tempos tecnológico

Uma cultura de leitura e alfabetização em ler mais é rara hoje em dia, especialmente com a nova era da tecnologia, os estudantes raramente leem livros além de livros didáticos de sala de aula ou teóricos da faculdade. Eles tendem a preferir ouvir ou assistir em vez de ler. Porque neste desenvolvimento tecnológico, eles estão mais acostumados a ouvir ou assistir enquanto brincam com celulares ou mídias eletrônicas, a leitura de livros físicos está começando a ser abandonada.

Outros, por outro lado, até preferem ler livros digitais em vez de livros tradicionais, mas o importante é que o potencial da leitura é que faz a diferença. Um livro digital não importa, desde que contenha o verdadeiro significado da alfabetização em leitura.

Benefícios de Ler livros que podemos obter

A leitura tem muitos benefícios que podemos obter e quanto mais lemos, mais conhecimento adquirimos. Especialmente se o conhecimento é útil à nação, a ciência de leitura e busca do conhecimento além dos atuais, pode tornar nossa nação melhor. Pessoas com conhecimento terão um impacto melhor no desenvolvimento do país. A alfabetização é vista como um aspecto importante do desenvolvimento nacional, pois a alfabetização funcional é a base de todas as formas de sucesso na escola e na vida.

No mercado global, a alfabetização é alta para que as pessoas possam participar ativamente de eventos sociais e internacionais mais amplos, como conferências, intercâmbios de pesquisa, pesquisa conjunta, negócios e comércio. A alfabetização não só ajuda no desenvolvimento pessoal ou na aprendizagem pessoal, mas também no sucesso na escola e na vida.

Livros em tempos tecnológicos

A revolução digital mudou drasticamente a forma como os alunos leem, escrevem e acessam informações na escola. Papéis manuscritos agora são renderizados em texto. As enciclopédias deram lugar às pesquisas online. O ensino único tende a personalizar o aprendizado e cada vez mais tarefas exigem que os alunos leiam em telas digitais em vez de no papel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hoje em dia é muito fácil encontrar os melhores livros para autoconhecimento e atualidades nas plataformas digitais, e fica muito fácil acesso a grandes obras e informações. No entanto, quanto realmente sabemos sobre as implicações educacionais dessa ênfase no uso da mídia digital, é que vamos saber dar mais espaço a um conhecimento mais enxuto. Especialmente quando se trata de leitura, pesquisas apontam que as telas digitais facilitam ou dificultam o foco dos alunos nas palavras e ideias por trás delas.

O fato é, que hoje em dia com o crescimento da tecnologia e das novas plataformas e ferramentas de leitura, como os leitores digitais e a facilidades de acesso a um melhor notebook de leitura, ou os famosos Kindle, sendo considerado um melhor tablet de leitura, os estudos se torna mais acessível em qualquer lugar, basta um momento de concentração.

Ao longo da última década, pesquisadores de diferentes países compararam o quão bem os leitores entendem e lembram de cada meio utilizado na leitura. Em quase todos os casos, essencialmente não há diferença entre os cenários de teste feito por eles. No entanto, esses achados devem ser tratados com cautela e esses estudos geralmente se concentram em uma parcela de pesquisa de pessoas, só que os tempos estão cada vez mais mudando para a era da tecnologia. O fato é, a leitura não importa o meio utilizado, é essencial para o desenvolvimento profissional, pessoal, como da alfabetização e progresso de qualquer país.

Atualmente, temos várias ações do Ministério da Educação que incentivam a leitura de livros. Recentemente, em Brasília, também houve uma campanha de incentivo para a leitura, promovendo a distribuição de 8 mil livros. Logo, campanhas semelhantes em escolas e universidades, como nas próprias redes sociais de grandes órgãos e editoras, podem ser bem aceitas para incentivar a leitura no meio digital.