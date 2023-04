6 maneiras de encontrar produtos em promoção

Que atire a primeira pedra quem não gosta de fazer umas comprinhas. Ah… e claro, se essas comprinhas vierem acompanhadas de descontos e promoções, ficam ainda mais irresistíveis, não é mesmo? Mas, como encontrar boas promoções? Quer saber? Então, este artigo é para você!

Seja para sobrar um dinheirinho, para evitar se endividar ou prejudicar o orçamento, ou mesmo, só para usar a economia em outras despesas, o fato é que economizar nas compras é sempre bom e todo mundo gosta.

O problema é que nem todo mundo sabe como conseguir comprar mais barato, ou seja, encontrar produtos em promoção.

A boa notícia é que a internet está repleta de promoções e é o que vamos provar aqui e agora. Só é preciso disposição para garimpar e bom senso para não sair comprando até o que não precisa.

Aliás, o bom senso é a primeira dica para quem deseja encontrar promoções. É preciso estar atento para possíveis enganações, ou seja, para aquelas falsas promoções que, na verdade, escondem valores altíssimos em fretes, por exemplo.

E então, preparada para garimpar descontos e promoções? Então, anote essas dicas!

6 dicas para encontrar produtos em promoção

1. Pesquise e compare os preços

É muito importante que, antes de comprar qualquer coisa, você pesquise bem os preços em diferentes lojas ou sites. Às vezes, você pode encontrar o mesmo produto por um preço muito menor em outro lugar.

A primeira dica é pesquisar no bom e velho conhecido Google Shopping, e a segunda é apelar para o também conhecido Buscapé, onde poderá ter um panorama com os valores do que procura em diferentes lojas.

2.Use cupons de desconto

Quem não ama um cupom de desconto? Lá fora os cupons já fazem sucesso há muito tempo, por aqui, agora estão em alta e já são considerados uma das principais estratégias de marketing, e isso porque é quase impossível resistir a eles!

Por isso, eles fazem parte de nossas dicas para quem quer economizar nas compras. Então, não deixe de buscar por cupons de desconto antes de fazer suas compras.

Eles podem ser encontrados em Site de cupons ou até mesmo na própria página da loja.

3. Assine as newsletters

Em meio a tanta concorrência, é normal as lojas oferecerem descontos em determinadas épocas do ano, como Black Friday, Dia das mães, Dia do Consumidor, Natal, entre outras.

Mas, como saber quando sua loja favorita oferece algum desconto? Ah… o segredo é assinar a newsletter das suas marcas preferidas! Assim, você conseguirá receber, em primeira mão, todas as ofertas-relâmpago ou cupons especiais de desconto.

4. Acompanhe as redes sociais

As redes sociais das lojas costumam divulgar promoções exclusivas para seus seguidores. Siga as páginas das lojas que você gosta e fique de olho nas publicações das lojas, seja no Facebook ou Instagram, para ficar por dentro das liquidações e promoções.

5. Compre na virada de estação

Essa dica é mais para quem vai comprar roupas ou calçados, procurar fazer compras em épocas de mudança de estação, quando a maioria das lojas reduzem seus preços para não ficar com produtos encalhados da coleção passada. Por isso, a dica é aproveitar para fazer suas compras nesses períodos.

6. Aposte em programas de fidelidade

Algumas lojas oferecem programas de fidelidade, onde você acumula pontos a cada compra e pode trocar por descontos ou outros benefícios.

Dica bônus: analise bem o frete

Como algumas lojas costumam oferecer frete grátis para compras acima de um determinado valor, vale a pena verificar as políticas de frete grátis e tirar proveito das promoções! E vale até chamar sua amiga para tentar um desconto no frete!

E é isso, essas são algumas dicas para encontrar produtos em promoção, só não esqueça de antes de fechar alguma compra, pesquisar sobre a loja e verificar sua reputação, para saber se é confiável ou não. Isso evita problemas e possíveis dores de cabeça.