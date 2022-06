5ª DP realiza ações e prende dois criminosos no Distrito Federal

Na última sexta, equipe da 5ª DP cumpriu mandado de busca e apreensão, em desfavor de um homem, que teria cometido crimes de extorsão

Na última sexta-feira, 3, equipe da 5ª DP cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela 6ª Vara Criminal de Brasília — Distrito Federal, em desfavor de um homem, de 59 anos, que teria cometido crimes de extorsão e coação no curso de processo.

Segundo apurado, o homem trabalhou por 20 anos na empresa, vítima da ação delituosa, até ser demitido por justada causa, em razão de ter desviado mais de 800 mil do caixa da citada empresa.

No mês de março, anonimamente, o homem enviou uma carta, exigindo a quantia de R$ 700 mil em troca de não divulgar segredos que comprometeriam a credibilidade do estabelecimento comercial.

“Durante as investigações, o homem foi intimado a comparecer para prestar sua versão dos fatos. No entanto, apesar de intimado várias vezes, não se apresentou. Em vez disso, ele novamente enviou uma carta com novas ameaças, exigindo que a vítima “retirasse o inquérito policial” para que os segredos da empresa não fossem divulgados nas redes sociais. Desse modo, o envolvido foi indiciado por extorsão e coação no curso do processo”, destaca o delegado-chefe da 5ª DP, Gleyson Mascarenhas.

Nesse mesmo dia, equipe da Sic Vio prendeu, em flagrante, um homem, de 37 anos, pela prática do crime de roubo.

Segundo as investigações, este homem, com auxílio de um comparsa, não identificado, mediante grave ameaça exercida com uma faca, assaltou turistas na região central de Brasília. Após tomar conhecimento dos fatos, os policiais saíram em diligências e conseguiram prender o criminoso próximo à Praça das Fontes.

“O autuado estava na posse de diversos objetos que foram subtraídos das vítimas. Pelo menos cinco turistas foram vítimas da dupla. As investigações prosseguem no sentido de identificar, localizar e prender o comparsa dele”, finaliza Mascarenhas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O criminoso foi autuado pelo crime de roubo e poderá pegar uma pena que poderá alcançar de quatro a dez anos de reclusão.