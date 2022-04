40 pessoas resgataram prêmio do ‘super bolão’ da Mega-Sena em SP, diz Caixa

Cada ganhador irá receber R$2.786.981,17. Caso esse valor seja colocado na poupança, poderá render cerca de R$15,4 ao mês

Nesta quinta-feira, 7, a Caixa Econômica Federal informou que 40 dos 44 integrantes do bolão vencedor da Mega-Sena que levou os R$122,6 milhões já resgataram sua parte do prêmio. Dessa forma, apenas quatro pessoas ainda não se consolidaram milionários. A aposta vencedora foi realizada poucas horas antes do sorteio, em uma lotérica no litoral de São Paulo.

Dividida entre 44 cotas, cada ganhador irá receber R$2.786.981,17. Caso esse valor seja colocado na poupança, poderá render cerca de R$15,4 ao mês. O caso está sendo bastante repercutido, principalmente porque alguns dos ganhadores “simplesmente desapareceram”.

Como a aposta foi dividida em 44 cotas, cada ganhador receberá R$ 2.786.981,17. Se esse valor fosse colocado na poupança, renderia cerca de R$ 15,4 mil ao mês. O caso é muito comentado na cidade do litoral paulista e nas redes sociais, e segue repercutindo, já que alguns dos ganhadores, segundo funcionários da empresa ouvidos pelo g1, “simplesmente desapareceram”.

Sumiço e confusão

Na última segunda-feira, 4, os 44 contemplados não compareceram ao seus expedientes. De acordo com o g1, entre os vencedores estão faxineiros, técnicos de diversas áreas e até mesmo executivos. Entretanto, o caso resultou em briga e confusão, já que alguns funcionários que não entraram no bolão vazaram números de telefone e perfis de alguns dos sorteados.

A empresa de logística onde os apostadores trabalham, ou trabalhavam, não se pronunciou oficialmente. Também não disse se algum dos participantes do bolão pediu demissão.

Depois da divulgação do resultado, a empresa fez um anúncio que gerou brincadeiras na internet. Na publicação, a companhia comemora a chegada de 14 novos profissionais. A Marimex explica que os contratados irão atuar nas áreas de desembaraço aduaneiro, governança e relacionamento, pricing, SSMA, STM, transporte, vendas e manutenção. Apesar do timing do post, as vagas já tinham sido preenchidas antes do sorteio.

Aposta vencedora

Conforme informações da Caixa, a aposta foi feira por volta das 12h do dia do sorteio, e cada um dos 44 vencedores investiram R$17,18 no bolão de dois jogos com nove números no total.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os números sorteados foram: 22 – 35 – 41 – 42 – 53 – 57.