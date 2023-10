25 nomes de bebês que foram inspirados no dia das bruxas

Além de seus feitos mágicos, muitas delas possuem nomes que carregam significados profundos

Bruxas e feiticeiras, figuras envoltas em mistério e poder, têm povoado lendas e histórias ao longo dos tempos.

Confira os nomes que as acompanham, desde bruxas históricas até personagens de filmes e séries que capturaram nossa imaginação.

Bruxas Históricas:

Agnes Waterhouse: A primeira mulher morta por bruxaria na Inglaterra em 1566, cujo nome significa “pura” em grego.

Tamsin Blight: Uma curandeira conhecida na Cornualha, Inglaterra, cujos poderes ajudavam os doentes.

Merga Bien: Uma vítima das perseguições às bruxas em Fulda, Alemanha, no século XVII.

Bridget Bishop: A primeira bruxa enforcada em Salém, conhecida por supostamente enfeitiçar humanos.

Sarah Good: Uma bruxa de Salém do século XVII, cujo nome significa “Filha do rei” e “princesa”.

Martha Carrier: Outra vítima dos julgamentos de Salém, uma mulher puritana acusada de bruxaria.

Ann Pudeator: Uma mulher rica enforcada em Salém por suposto envolvimento com bruxaria aos 70 anos de idade.

Margaret Scott: Uma mulher do Reino Unido morta em Salém em 1692, cujo nome significa “pérola” em latim.

Janet Boyman: Uma mulher escocesa acusada de bruxaria em 1572, também conhecida como Janet Bowman ou Jonet.



Bruxas Históricas Europeias:

Anna Goldi: Uma bruxa suíça corajosa e guerreira, que foi decapitada em 1782 por acusações de bruxaria.

Margery Jourdemayne: Conhecida por feitiços de amor e fertilidade, Margery foi queimada viva em 1441 na Inglaterra.

Gwen Ellis: A primeira mulher do País de Gales enforcada por bruxaria, conhecida por suas habilidades de curandeira.

Ursula Shipton: Conhecida como Mãe Shipton, Ursula influenciou a imagem da bruxa moderna.



Bruxas dos Cinemas:

Winnie, Mary e Sarah (Abracadabra – 1993): As famosas Sanderson, cujos nomes significam “reconciliação abençoada”, “vidente” e “donzela”, respectivamente.

Marnie (Halloweentown – 1998): A protagonista cujo nome significa “serena”.

Isabel (A Feiticeira – 2005): Interpretada por Nicole Kidman, seu nome significa “aquela que cumpre promessas”.

Sabrina (O Mundo Sombrio de Sabrina – Netflix): Uma bruxa jovem lutando por sua família e pela humanidade.

Hermione Granger (Harry Potter): Conhecida por sua inteligência e destreza.

Belatrix Lestrange (Harry Potter): A vilã cujo nome significa “guerreira” em latim.