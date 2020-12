Wisconsin oficializa vitória de Biden após recontagem bancada por Trump

PUBLICIDADE

A Comissão Eleitoral do Wisconsin certificou nesta segunda-feira, 30, a vitória do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no Estado, após o término da recontagem nos dois condados mais populosos, Milwaukee e Dane.

A segunda apuração foi bancada pela campanha do presidente Donald Trump, que pagou US$ 3 milhões para o procedimento. No fim, a liderança de Biden aumentou 84 votos, em uma vantagem de cerca de 20 mil.

A campanha de Trump e seus apoiadores disseram que estão considerando novas ações legais. Trump tuitou no fim de semana que mais processos viriam após a recontagem de Wisconsin. Os juízes até agora rejeitaram seus pleitos. Fonte: Dow Jones Newswires.