Wall Street sobe esperançosa em tratamento contra coronavírus

A Bolsa de Nova York fechou com alta acentuada nesta quarta-feira devido aos resultados encorajadores de um tratamento da empresa Gilead Sciences contra o coronavírus e à certeza do apoio contínuo do Federal Reserve à economia dos Estados Unidos.

O principal índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial Average, subiu 2,21%, a 24.633,86 unidades, e o tecnológico Nasdaq, 3,57%, a 8.914,71 unidades. O índice ampliado S&P 500 teve alta de 2,66%, a 2.939,51 unidades.

