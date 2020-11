Votos antecipados na eleição dos EUA ultrapassam 100 milhões

PUBLICIDADE

A pandemia do novo coronavírus deu novo impulso ao voto antecipado nas eleições dos Estados Unidos, e mais de 100,3 milhões em 2020 já haviam marcado o nome do republicano Donald Trump e do democrata Joe Biden antes mesmo deste 3 de novembro.

O método, que engloba tanto cédulas enviadas por correio quanto pessoas que foram presencialmente às urnas antes desta terça-feira (3) -o dia oficial das eleições-, foi incentivado para evitar aglomerações e conter o contágio do vírus, que já matou mais de 231 milhões de americanos.

Dos mais de 100 milhões de pessoas que já votaram, segundo o site US Elections Project, que monitora dados eleitorais, 35,7 milhões o fizeram de forma presencial e 64,6 milhões pelo correio.

Como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, um dos desafios dos candidatos é convencer seus eleitores a saírem de casa e votar. E a votação pelo correio, que encurta o caminho até a urna, se tornou assim uma ferramenta poderosa.

Com isso, a atual eleição pode bater o recorde de participação total, atualmente pertencente à disputa de 2016 entre Trump e a democrata Hillary Clinton. Naquela ocasião, quase 140 milhões votaram.

Mas, se o método estimula a participação, por um lado, por outro ele também pode criar percalços.

Muitos eleitores deixaram para enviar seu voto no último instante, o que, segundo os correios do país, pode fazer com que falte estrutura para entregá-los a tempo para contagem.

Isso levou alguns estados, como a Pensilvânia, a prorrogar o prazo máximo para recebimento dos votos à distância, o que deve atrasar a contagem de votos deste ano.

As informações são da Folhapress