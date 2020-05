Vídeo: 300 drones formam coração batendo em homenagem a profissionais de saúde

PUBLICIDADE 

Os profissionais de saúde de Roterdã, na Holanda, foram homenageados com um espetáculo de luzes criado por drones, que simularam um coração batendo no meio do céu.

A empresa responsável pela homenagem, Studio Drift, fez a apresentação no último dia 5 e utilizou cerca de 300 drones sincronizados.

Além da homenagem aos profissionais da saúde, o vídeo também foi dedicado ao 75º aniversário do Dia da Libertação, que marca o fim da ocupação nazista na Holanda.

Os drones, autônomos, foram criados pela Intel Shooting Star Drones e programados para imitar estrelas no céu durante a noite.

A ação só é possível graças a um software que programa os drones para voar e reagir em tempo real a sua rede, sem se chocar uns com os outros.

Veja o vídeo: