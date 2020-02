Vice-ministro iraniano da Saúde diagnosticado com o novo coronavírus

PUBLICIDADE 

O vice-ministro iraniano da Saúde, Iraj Harirchi, foi infectado com o novo coronavírus, informou nesta terça-feira uma fonte do ministério.

“O exame de Harirchi, vice-ministro da Saúde que estava na linha de frente do combate ao coronavírus, deu positivo”, anunciou no Twitter Alireza Vahabzadeh, assessor de imprensa do ministro da Saúde.

Durante uma entrevista coletiva na segunda-feira ao lado do porta-voz do governo, Ali Rabii, Iraj Harirchi tossiu diversas vezes.

Agence France-Presse