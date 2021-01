Vaticano começa campanha de vacinação em meados de janeiro

PUBLICIDADE

O Vaticano anunciou, neste sábado (2), que iniciará sua campanha de vacinação contra a covid-19 “nos próximos dias”, a partir da segunda quinzena de janeiro, priorizando profissionais da saúde e idosos.

Em seu breve comunicado, a Santa Sé não informou se o papa Francisco, de 84 anos, receberá a vacina.

“É provável que as vacinas cheguem ao Estado na segunda metade de janeiro, em uma quantidade suficiente para atender as necessidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano”, afirma a nota, acrescentando que o Vaticano comprou um refrigerador especial para armazenar o imunizante.

A prioridade será dada ao “pessoal de saúde e segurança, idosos e pessoal em contato mais frequente com o público”.

Agence France-Presse