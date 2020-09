Vacina Russa é testada em idosos e tem resultados iniciais positivos

PUBLICIDADE

Aproximadamente 15 funcionários do Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya receberam a vacina Sputnik V contra a COVID-19. Os voluntários possuem entre 70 e 80 anos e estão saudáveis e ativos, de acordo com Aleksandr Gintsburg, diretor do Centro.

Ainda segundo o diretor da instituição, ele próprio foi um dos que recebeu uma dose do imunizante e afirma que todos seguem trabalhando e praticando esportes. Gintsburg espera que, após o resultados dos testes, o imunizante russo receba a permissão para ser usado em pessoas de idade avançada, com 70, 80 anos ou mais.

Além da vacina, os pesquisadores russos também criaram o medicamento Avifavir, cujo fabricante afirma que alivia os sintomas e reduz pela metade o avanço da Covid-19 em comparação com os tratamentos padrões.