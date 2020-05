Vacina de rápida produção tem resultado positivo em macacos

PUBLICIDADE 

MILÃO, 6 MAI (ANSA) – Em meio à corrida mundial em busca de uma imunização contra a pandemia do novo coronavírus, uma vacina chinesa de rápido desenvolvimento, baseada em uma forma purificada e inativa do Sars-CoV-2, tem demonstrado eficácia em animais como ratos e principalmente em macacos. A pesquisa, publicada na revista científica Science e liderada por um grupo de cientistas coordenados pela empresa Sinovac Biotech, foi responsável por induzir anticorpos neutralizantes específicos contra o vírus em camundongos, ratos e primatas não-humanos.

De acordo com o estudo, a vacina “curinga” PiCoVacc protege contra 10 cepas virais, que já foram isoladas em diferentes países, incluindo na Itália. Nos macacos, o medicamento testado obteve uma proteção completa contra a Covid-19. Os pesquisadores ainda revelam que a produção maciça de anticorpos é 10 vezes maior em camundongos do que em pacientes curados. Eles também destacam que é essencial ter segurança e eficácia no desenvolvimento da vacina nas duas principais fases: nos estudos pré-clínicos e nos ensaios clínicos. Os resultados da pesquisa serão usados para a criação de uma vacina com os mesmos anticorpos para a testagem em humanos no decorrer do ano. Até o momento, a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, deixou mais de 250 mil mortos em todo o mundo. (ANSA)