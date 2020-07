Vacina de Oxford contra covid-19 pode estar disponível ainda em 2020

A possível vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 pode estar disponível até o final deste ano, segundo a principal desenvolvedora. A declaração foi dada nesta terça-feira (21). A vacina experimental, licenciada pela empresa farmacêutica AstraZeneca, produziu resposta imune em ensaios clínicos de estágio inicial.

No entanto, não há certeza de que isso vai ocorrer. “A meta do final do ano para ter a vacina disponível é uma possibilidade, mas não há absolutamente certeza sobre isso, porque precisamos que algumas coisas aconteçam”, disse a cientista Sarah Gilbert à Rádio BBC.

Sarah disse que é preciso demonstrar que a vacina funciona em testes em estágio avançado, que é necessária a fabricação de doses em larga escala e que os órgãos reguladores precisam licenciar a vacina rapidamente para uso emergencial.