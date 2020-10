Usando máscara, Trump deixa hospital por minutos para acenar a apoiadores

PUBLICIDADE

O presidente Donald Trump deixou o hospital neste domingo, 4, por alguns minutos e passou acenando a seus apoiadores dentro de uma SUV preta. Em seguida, ele retornou ao hospital militar Walter Reed, onde está internado desde a sexta-feira 2, quando anunciou ter testado positivo para a covid-19.

Imagens da rede CNN mostraram o presidente americano dentro do carro, usando máscara, acenando para seus seguidores.

Minutos antes de ser visto passando nesse comboio, Trump postou um vídeo no Twitter agradecendo a equipe médica, dizendo que se sentia muito bem e , portanto, “faria uma visita surpresa aos seus apoiadores”.

Segundo a CNN, a equipe da Casa Branca não foi informada sobre a intenção de Trump de fazer essa saída, em um ato incomum Geralmente, a equipe é informada antes de grandes movimentos do presidente americano.

“O presidente Trump deu uma pequena volta, de última hora, em um comboio para acenar aos seus apoiadores do lado de fora do hospital, mas já retornou à suíte presidencial do Walter Reed”, informou o vice-secretário de imprensa da Casa Branca Judd Deere

Mais cedo neste domingo, a Casa Branca havia divulgado fotos oficiais de Trump trabalhando de dentro do hospital. A equipe médica, em coletiva sobre o estado de saúde do presidente, afirmou que ele pode receber alta nesta segunda-feira.