URGENTE: Trump anuncia que deixará hospital às 18H30 (19H30 de Brasília)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, hospitalizado por covid-19, anunciou na segunda-feira que terá alta às 18h30 (22h30 GMT) e pediu os americanos que não temam o novo coronavírus.

“Vou deixar o grande Walter Reed Medical Center hoje às 18h30. Sinto-me muito bem! Não tenha medo da covid. Não deixe que isso tome conta de sua vida. Nós desenvolvemos, sob a administração Trump, alguns medicamentos e conhecimentos realmente excelentes. Estou me sentindo melhor do que há 20 anos!”, tuitou Trump, hospitalizado na sexta-feira horas após anunciar sua infecção.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

