URGENTE: Segundo caso mundial de cura de paciente com HIV (estudo)

Um paciente portador do HIV que foi submetido a um transplante de células-tronco está agora “curado”, tornando-se o segundo no mundo a se recuperar da aids, anunciaram seus médicos nesta terça-feira.

Quase dez anos após o primeiro caso confirmado de um paciente com HIV que conseguiu se livrar dele, este segundo caso, conhecido como “paciente de Londres”, não apresenta sinais do vírus há 30 meses, segundo os resultados publicados na revista The Lancet HIV.

Coronavírus

“Estamos apenas no início desta epidemia do novo coronavírus na França”, afirmou nesta terça-feira o presidente francês Emmanuel Macron, no momento em que o país registra mais de 1.400 casos e 25 mortes.

“Estamos apenas no início desta epidemia. Temos que ser muito claros e lúcidos (…) Estamos organizados, em particular o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que enfrenta o começo desta crise”, declarou Macron depois de visitar um hospital em Paris.

Agence France-Presse