URGENTE: Reino Unido proíbe chegadas da América do Sul e Portugal

O governo britânico proibiu, nesta quinta-feira (14), as chegadas de todos os países da América do Sul e do Panamá, além de Portugal, “por causa de seus laços estreitos com o Brasil”, devido à nova cepa do coronavírus encontrada na Amazônia.

As chegadas desses países serão proibidas a partir de sexta-feira “às 4h00 (1h00 de Brasília) em decorrência da evidência de uma nova variante no Brasil”, anunciou no Twitter o ministro dos Transportes, Grant Shapps.

Agence France-Presse