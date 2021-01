URGENTE: Portugal suspende todos os voos com Brasil

PUBLICIDADE

O governo português decidiu suspender, a partir de sexta-feira, todos os voos com Brasil por causa do aumento de contágios de covid-19 e da detecção de novas cepas – de acordo com um comunicado divulgado nesta quarta-feira (27).

“O governo decidiu suspender os voos com origem e destino no Brasil a partir de 29 de janeiro, levando-e em conta a evolução da pandemia em nível mundial”, afirma a nota.

