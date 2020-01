URGENTE: Parlamento britânico valida definitivamente acordo do Brexit

PUBLICIDADE 

O Parlamento britânico validou definitivamente nesta quarta-feira (22) o acordo do Brexit, abrindo a via para a saída histórica do Reino Unido da União Europeia em nove dias.

O texto, que regulamenta as modalidades do divórcio, e negociado pelo primeiro-ministro conservador Boris Johnson com Bruxelas, deve ainda ser promulgado pela rainha Elizabeth II, possivelmente na quinta-feira, para ter força de lei.

Agence France-Presse