URGENTE: morre mulher baleada durante invasão ao Congresso dos EUA

Uma mulher baleada nesta quarta-feira (6) no Capitólio dos Estados Unidos, onde apoiadores do presidente Donald Trump causaram estragos por várias horas, morreu.

O chefe da Polícia de Washington, Robert Contee, informou em entrevista coletiva que uma investigação foi aberta, sem dar detalhes sobre as circunstâncias da tragédia.

Não há detalhes sobre as circunstâncias em que ela foi atingida. Segundo a CNN, ela foi atingida no peito. Imagens em redes sociais mostram uma mulher sendo socorrida no chão de um dos ambientes internos do Congresso.

A MSNBC exibiu imagens da mulher sendo retirada do Capitólio, com um forte sangramento na região do pescoço. O vídeo mostra a vítima ferida, no chão, em meio a gritos. As imagens são fortes

O deputado Kevin McCarthy disse ter ouvido tiros dentro do Congresso, em entrevista à Fox News.

Imagens de TV mostram manifestantes quebrando janelas para invadir o Congresso. Eles acessaram várias partes do prédio, inclusive o Plenário. Os congressistas foram levados para áreas protegidas, e a sessão de certificação foi interrompida. Não há previsão para que ela seja retomada. ​

Uma hora antes da sessão, Trump fez um comício em Washington e disse à uma multidão que jamais assumirá a derrota para Biden, pois a eleição foi roubada.

No entanto, ele não apresentou nenhuma prova disso, e mais de 60 processos na Justiça recusaram suas queixas de que teria havido fraudes. Biden teve 81 milhões de votos, contra 74 milhões de Trump.

As informações são da FolhaPress com agências