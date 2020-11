URGENTE: Moderna anuncia que sua vacina contra covid-19 tem eficácia de 94,5%

PUBLICIDADE

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira, 16, que os resultados preliminares da análise da vacina contra o coronavírus desenvolvida pela empresa apontam eficácia de quase 95% na prevenção da doença, incluindo casos graves. Este resultado faz com que os Estados Unidos tenha a possibilidade de disponibilizar – de forma limitada – duas vacinas contra a covid-19 até o final do ano.

A notícia é divulgada uma semana após a farmacêutica Pfizer e a parceira alemã BioNTech animarem o mercado de ações e a esperança das pessoas com uma vacina com mais de 90% de eficácia. Os resultados da Pfizer também são preliminares.

“São notícias muito boas. Se você olhar os dados, os números falam por si mesmos”, diz Anthony S. Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, uma das três pessoas a receber os resultados no domingo, 15. A análise foi feita por um comitê independente. “Eu me considero um realista, mas fundamentalmente sou um otimista cauteloso. Achei que conseguiríamos algo menor que isso… eu disse que certamente uma vacina com mais de 90% de eficácia seria possível, mas não estava contando com isso.”

A vacina da Moderna, desenvolvida em parceria com o instituto de Anthony Fauci, está sendo testada em 30 mil pessoas. Metade delas recebeu duas doses da vacina, a outra metade recebeu placebo. Para testar o quão eficaz é a vacina, os pesquisadores monitoraram casos de covid-19 para detectar se eles ocorreram predominantemente em pessoas do grupo que recebeu o placebo. Dos 95 casos de covid entre os participantes, 90 estavam no grupo do placebo.