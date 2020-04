URGENTE: Mais de 180.000 mortos por coronavírus no mundo (contagem AFP) pandemia

PUBLICIDADE 

A pandemia do novo coronavírus causou mais de 180.000 mortos no mundo, quase dois terços deles na Europa, desde seu surgimento na China em dezembro, segundo balanço realizado nesta quarta-feira pela AFP com base em fontes oficiais.

No total, houve 180.289 mortes e 2.596.383 casos. A Europa é o continente mais atingido, com 112.848 mortes e 1.263.802 casos. Os Estados Unidos são o país com mais mortes registradas (45.153), à frente da Itália (25.085), Espanha Espanha (21.717), França (21.340) e Reino Unido (18.100).

