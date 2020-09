URGENTE: Governo Trump pede que estados estejam prontos para distribuir vacina até novembro

PUBLICIDADE

O governo do presidente republicano Donald Trump pediu aos estados americanos qye se preparem para distribuir uma possível vacina de covid-19 até 1º de novembro, informou a mídia local nesta quarta-feira, no último sinal da corrida para entregar um vacina no final do ano.

“Os CDC solicitam urgentemente sua ajuda para agilizar as solicitações para essas instalações de distribuição”, diz uma carta de Robert Redfield, diretor dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças (CDC), conforme citado pelo The Wall Street Journal.

A operação completa poderia ocorrer até essa data, dois dias antes das eleições presidenciais, nas quais Trump busca um segundo mandato.

Agence France-Presse