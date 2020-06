URGENTE: Dois soldados morrem na Síria em ataques aéreos israelenses (fonte militar)

PUBLICIDADE

Dois soldados sírios morreram em um ataque aéreo na noite desta terça-feira (23) na cidade de Sweida, no sul da Síria, reportou a agência oficial de imprensa Sana, que atribuiu o bombardeio a Israel.

Uma das posições do Exército sírio foi alvo “de mísseis hostis perto da cidade de Salkhad, no sul de Sweida, provocando a morte de dois soldados e ferindo quatro”, informou uma fonte militar citada pela Sana. Na terminologia do regime, “hostis” significa israelenses.

