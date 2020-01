URGENTE: Cidade chinesa próxima a Wuhan também é posta em quarentena

PUBLICIDADE 

A China pôs uma segunda cidade em quarentena nesta quinta-feira (23) – Huanggang, onde vivem 7,5 milhões de habitantes -, na tentativa de conter a epidemia do novo coronavírus surgido na metrópole de Wuhan (centro).

A circulação de trens de Huanggang, situada a 70 quilômetros de Wuhan, será interrompida até novo aviso ao final do dia, anunciou o prefeito local.

Wuhan

A China iniciou nesta quinta-feira a proibição de saída de trens e aviões da cidade de Wuhan, origem da epidemia provocada por um novo coronavírus, isolando milhões de habitantes na tentativa de conter a pneumonia que já matou 17 pessoas.

Pouco antes do começo da quarentena envolvendo a enorme cidade, na manhã desta quinta-feira, se formaram longas filas de veículos nas rodovias, enquanto peritos checavam a temperatura das pessoas que partiam da cidade.

Agentes da polícia, com máscaras de proteção, patrulhavam a principal estação de trens de Wuhan pouco antes do início do bloqueio.

O isolamento começou às 10H00 (23H00 Brasília de quarta) e tem como objetivo “conter de forma decisiva a propagação” do vírus, informou o centro de controle especial da cidade.

O novo coronavírus já provocou 17 mortes e infectou centenas de pessoas, segundo o balanço mais recente.

Agence France-Presse