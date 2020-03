UE autoriza programa de adiamento de impostos da França para aéreas

PUBLICIDADE 

A Comissão Europeia deu aval ao programa fiscal da França que permite o adiamento do pagamento de impostos por companhias aéreas do país, fortemente atingidas pelo impacto do coronavírus na economia. Com a medida, que deve beneficiar a Air France, o setor poderá adiar o pagamento de alguns impostos com vencimento até dezembro para 2021 e quitar os tributos em um período de até 24 meses.

“O programa francês vai compensar parcialmente as aéreas atingidas pelo surto de coronavírus. Esse é a primeira medida de um Estado membro (da União Europeia) com objetivo de mitigar os prejuízos desse setor”, destaca a vice-presidente executiva da Comissão, Margrethe Vestager.