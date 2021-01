Twitter bloqueou conta da vacina russa Sputnik V, segundo criadores

PUBLICIDADE

Os criadores da vacina russa contra o novo coronavírus, a Sputnik V, afirmaram nesta quinta-feira (14) que o Twitter restringiu o acesso à sua conta oficial. A página, porém, já foi normalizada.

“A conta da Sputnik V @sputnikvaccine foi restrita”, disse em um comunicado o Fundo Soberano Russo (RDIF), que financiou o desenvolvimento do imunizante.

O perfil voltou ao ar ainda nesta quinta e publicou um tuíte explicando que, segundo a rede social, o bloqueio ocorreu devido à uma possível violação de segurança no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

Horas antes, um aviso havia aparecido na conta da Sputnik V no Twitter: “Atenção: esta conta está temporariamente bloqueada”. No entanto, o perfil podia ser acessado clicando no botão “Sim, visualizar perfil”.

Batizada de “Sputnik V” em homenagem ao primeiro satélite enviado ao espaço pela União Soviética em 1957, a vacina foi registrada em agosto na Rússia.

Dessa forma, o país se tornou o primeiro do mundo a aprovar uma vacina contra a covid-19, apesar de ter recebido críticas da comunidade internacional, que apontou que o anúncio foi prematuro, já que foi feito antes dos testes de fase 3 e da publicação dos resultados científicos.

Na quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que que a Sputnik V é “a melhor” do mundo e ordenou o início de uma campanha maciça de vacinação no país a partir da próxima semana.

Agence France-Presse