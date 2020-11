Trump vence em mais 5 estados, e Biden leva NY e Novo México, projeta NYT

PUBLICIDADE

Por volta das 23h, o The New York Times publicou novas projeções de vítória. Trump venceu em Dakota do Norte (3 delegados no colégio eleitoral), Dakota do Sul (3), Louisiana (8), Nebraska (5) e Wyoming (3), segundo o jornal.

Nesta nova rodada, Biden triunfou em Nova York (29 delegados) e Novo México (5).

As projeções de vitória são feitas com base na análise de percentuais da apuração já divulgados e em dados de pesquisas com eleitores. Para o NYT, até agora BIden conquistou 119 delegados, e Trump, 94. É preciso obter ao menos 270 para conquistar a Presidência.

As informações são da FolhaPress