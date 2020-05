Trump: Podemos ter vacina para coronavírus em breve

PUBLICIDADE 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 26, acreditar que pode haver uma vacina para coronavírus “em breve”. Trump comentou o assunto durante evento no qual anunciou medidas para baratear custos para o tratamento da diabetes no país.

“Acho que a cura estará disponível bem rápido”, disse Trump ao tratar da pandemia de coronavírus. Em sua fala, ele lembrou que várias companhias têm desenvolvido pesquisas em busca de uma vacina, de medicamentos ou de testes mais eficazes para a doença

Trump enfatizou seu trabalho para cortar custos no setor de saúde no país. “Enquanto eu for presidente vocês sempre serão protegidos em relação a doenças pré-existentes”, comentou, chegando a citar de modo crítico o democrata Joe Biden, ex-vice-presidente com quem deve disputar a eleição mais para o fim deste ano.

Presente no evento, o vice-presidente americano, Mike Pence, afirmou que o país está abrindo gradualmente, de modo seguro, e também tem reforçado a capacidade de fazer testes para controlar a doença. “Todos os 50 Estados testaram mais de 2% de sua população”, disse Pence, argumentando que desse modo é possível ter um quadro muito mais claro sobre a doença. “Começamos a ver evidências de que estamos colocando essa pandemia de coronavírus no passado”, afirmou Pence. “Continuaremos a reabrir o país de modo seguro e a proteger os mais vulneráveis”, garantiu.

Estadão Conteúdo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE