Trump faz primeira aparição em evento público desde vitória de Biden

São Paulo, SP

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta quarta-feira (11) sua primeira aparição em um evento público desde a declaração, pela mídia americana, da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais do país, no sábado (7).

Trump participou de cerimônia do Dia dos Veteranos no Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia, em homenagem a soldados enterrados sem identificação.

Com aparência abatida, o presidente participou de um rito no qual entregou uma guirlanda, ouviu o hino nacional e bateu continência, mas não discursou.

O presidente eleito Joe Biden, por sua vez, foi com a mulher ao Memorial da Guerra da Coreia, na Filadélfia, para prestar homenagem aos veteranos. Biden voltou a jurar que irá “honrar com a obrigação sagrada do nosso país” e nada disse sobre Trump. Ele se reunirá com funcionários da equipe de transição durante a tarde.

