Trump fará festa da eleição na Casa Branca para dezenas de convidados, diz imprensa

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

A festa da noite da eleição da campanha do republicano Donald Trump, nesta terça-feira (3), será no Salão Leste da Casa Branca, e não mais no hotel onde estava prevista inicialmente, e pode ter mais de 200 convidados.

Inicialmente, a imprensa americana havia noticiado que os organizadores planejavam convidar 400 pessoas.

Depois, a CNN afirmou que o número foi reduzido para 250, segundo uma fonte que não foi identificada na reportagem. Ainda segundo essa fonte, todos os os convidados receberão testes rápidos de Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A locação original prevista para o evento era o Trump Hotel. A mudança para o interior da Casa Branca foi decidida porque as leis de Washington proíbem aglomerações de mais de 50 pessoas em espaços fechados, em um esforço para frear o contágio por coronavírus.

A grande quantidade de convidados deve levantar dúvidas e críticas sobre segurança sanitária do evento, já que o vírus se espalha com mais facilidade em espaços fechados. Os EUA são o país com maior número de mortos na pandemia -são mais de 230 mil até agora.

Depois que o presidente foi diagnosticado com a doença, em 2 de outubro, uma onda de contágio atingiu pessoas de seu entorno, entre familiares, autoridades e funcionários da Casa Branca. Ao menos três dezenas de pessoas foram infectadas, segundo a imprensa.

Joe Biden anunciou no sábado (31) que na noite da eleição vai fazer um discurso à nação da cidade de Wilmington, em Delaware.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress