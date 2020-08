Trump: Estou muito bravo com a China por deixar essa ‘praga terrível’ avançar

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 12, estar “muito bravo com a China”, porque o país não conseguiu interromper a “praga terrível” da covid-19 se disseminar pelo mundo. A declaração foi dada durante entrevista coletiva, após ele ser questionado sobre se poderia acabar com a fase 1 do acordo comercial bilateral.

Trump não respondeu diretamente à questão, mas disse que os EUA conseguiram “dezenas de bilhões” de dólares da China com o pacto Além disso, comentou que os fazendeiros estão muito felizes com esse acordo, que melhorou seus negócios.

Estadão Conteúdo