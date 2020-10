Trump compartilha imagem falsa de Biden usando cadeira de rodas em lar para idosos

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou na noite desta terça-feira (13) uma foto falsa em que seu adversário na eleição de 3 de novembro, o democrata Joe Biden, aparece em uma cadeira de rodas junto com um grupo de idosos. Na imagem, o rosto de um dos idosos foi substituído digitalmente pelo de Biden.

Abaixo da montagem, o logotipo da campanha do democrata também foi alterado. Onde se lia “Biden for President” (Biden para presidente), há um “X” vermelho sobre a letra “P”, formando a frase “Biden for resident”, em referência ao termo em inglês utilizado para denominar idosos que moram em casas de repouso.

Embora não esteja acompanhada por uma legenda, a montagem publicada por Trump insinua que Biden não é apto para governar o país devido à sua idade. Se eleito, o democrata deve assumir a Casa Branca aos 78 anos como o presidente mais velho da história dos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trump, por sua vez, tem 74 anos e, quando eleito em 2016, aos 70, era, até então, a pessoa mais velha no cargo. Apesar da pouca diferença de idade, o líder republicano frequentemente se refere a seu adversário como alguém sem energia suficiente para comandar os EUA.

Desde que recebeu alta após três dias de internação em que recebeu tratamento contra a Covid-19, Trump tem tentado passar uma mensagem de vitalidade aos eleitores, dizendo, por exemplo, que está se sentindo “poderoso” e “bem melhor que 20 anos atrás”.

As informações são da FolhaPress