Terremoto de magnitude 7,7 gera alertas de tsunami na Austrália e na Nova Zelândia

PUBLICIDADE

Um terremoto de magnitude 7,7 com epicentro localizado a 415 km a leste da ilha de Nova Caledônia gerou um alerta de tsunami para vários países na região do Oceano Pacífico nesta quarta-feira (10).

A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia orientou a população a evitar praias e áreas costeiras, assim como deixar áreas de portos, rios e estuários no litoral norte do país.

“A expectativa é de que as áreas costeiras da Nova Zelândia experimentem correntes fortes e incomuns e ondas imprevisíveis na costa”, disse a agência em um comunicado.

O serviço de meteorologia da Austrália também alertou sobre uma ameaça de tsunami nas ilhas e territórios australianos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Centro Sismológico do Mediterrâneo Europeu (EMSC) disse que o epicentro do terremoto está localizado a uma profundidade de 10 km. O tremor se seguiu a pelo menos outros três abalos na região no intervalo de uma hora, com magnitudes que variaram de 5,7 a 6,1.

O Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA disparou um aviso para o risco de ondas gigantes na Samoa Americana, além de outros possíveis efeitos em países como Fiji e Vanuatu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o momento, não há informações de danos materiais ou relatos de vítimas.

As informações são da Folhapress