Técnicas de vendas pela Internet para pequenos empresários

PUBLICIDADE

Muitas pessoas preferem fazer a maior parte de seus negócios online, seja em redes sociais ou com o desenvolvimento de sites institucionais, pois normalmente é a maneira mais econômica de não apenas começar, mas também de mantê-los.

Neste artigo, discutirei algumas técnicas de vendas pela Internet a serem implementadas em seu negócio online para gerar e até aumentar suas vendas.

Para construir a presença online da sua empresa:

A maioria dos pequenos empresários e empreendedores da nova era usa a Internet para construir a presença online de seus negócios. Para isso usam mídias sociais como página do Facebook, listagem no google meu negócio, criam canais no youtube, construindo um site de negócios. E você pode fazer o mesmo pela sua empresa, se for conveniente para você.

Use Marketing de Conteúdo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma empresa hoje não pode sobreviver sem boas técnicas de vendas pela Internet e estratégia adequada de marketing de conteúdo. Não importa o objetivo da estratégia de conteúdo (geração de leads, reconhecimento da marca, tráfego do site, aumento de vendas, etc.), o objetivo final deve ser o mesmo – aumentar a quantidade de receita que chega e aumentar os negócios. Reserve um tempo para examinar sua estratégia de marketing de conteúdo, revise-a e revise-a conforme necessário. Lembre-se, o conteúdo é rei, e aqueles com o melhor conteúdo e o conteúdo mais atual governarão seu mercado.

Para capturar oportunidades de marketing digital:

O marketing digital oferece maiores oportunidades para proprietários de negócios e empreendedores aumentarem as vendas, aumentarem a base de clientes e construírem um relacionamento de longo prazo. Para este objetivo, você pode usar marketing de mecanismo de pesquisa, marketing de mídia social, e-mail marketing, marketing de conteúdo, publicidade gráfica, anúncios em vídeo, postagem patrocinada, blog e muitos outros métodos e aplicações de marketing digital. E vai custar menos e ajudar a atingir o cliente certo com os produtos certos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Crie cupons (ou ofertas) para promover

Os cupons são uma ótima maneira de atrair visitantes para seu site e área de compras on-line. Além disso, todo mundo quer fazer um negócio, então, ao ter um cupom, as pessoas sentem que estão realmente fazendo um negócio ou fazendo uma economia. Você pode promover seus cupons online postando e compartilhando em redes sociais ou simplesmente e-mail para uma lista de clientes e / ou clientes potenciais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Você pode usar a Internet para automatizar o processo e o sistema de negócios:

A técnica de vendas pela Internet de automação comercial significa usar robôs ou aplicativos e ferramentas da web que escalonam automaticamente a capacidade de armazenamento em tráfego maior de sites / aplicativos (usuários), analisam automaticamente o desempenho da campanha de marketing e indicam notificações, postagens de blogs / vídeos / chatbots que se comunicam com os novos e clientes existentes na ausência de representantes, uso de mídia social e ferramentas de automação de email marketing e aplicativos como MailChimp, hot suite, etc. são as maneiras de usar a internet para automatizar suas fontes de receita.

Na computação em nuvem do futuro, IaaS, SaaS , PaaS e ferramentas, aplicativos e serviços artificiais / de inteligência de negócios também expandem o uso da Internet para que essa geração de empreendedores automatize os negócios. Portanto, é melhor começar a pensar e a criar planos futuros para expansão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Crie um senso de urgência

Ao promover sua oferta, crie um senso de urgência para concluir a compra. Você pode fazer isso definindo um prazo para sua promoção ou oferta e destacá-la. Pense em fazer uma oferta adicional se eles concluírem o pedido em um determinado período.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça check-out ou área de inscrição amigável

Reserve um tempo para pesquisar e estudar adequadamente as preferências e necessidades do usuário. Faça com que sua equipe de TI conduza uma longa quantidade de testes de usuário para garantir a facilidade de fazer negócios com sua empresa. Além disso, certifique-se de que todos os formulários do seu site também sejam testados. Mantenha-os simples e peça apenas a quantidade de informações de que você realmente precisa e nada mais.

Além disso, certifique-se de ter uma equipe de atendimento ao cliente disponível para todas e quaisquer perguntas que possam surgir durante o período de compra. Os recursos de chat online 24 horas são uma ótima maneira de fazer isso, se você puder sustentá-la.

Adicionar imagens ou demonstrações do produto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os vídeos podem afetar drasticamente o número de visitantes do seu site e a quantidade de conversões que você obterá. De fato:

46% das pessoas afirmam que teriam maior probabilidade de fazer uma compra se tivessem visto um vídeo ou uma demonstração do produto primeiro (Eloqua).

O usuário médio passa 88% mais tempo em um site que usa vídeo (Eloqua).

O marketing de vídeo e e-mail pode aumentar as taxas de cliques em mais de 90% (Mist Media).

Ter um vídeo em sua página de destino ou homepage aumenta a probabilidade de 53% de o Google classificar você na página 1 (Mist Media).

De 80% dos usuários de vídeo, 46% deles realizaram algum tipo de ação após assistir ao vídeo (Video Brewery).

Você pode usar a internet para fazer a diferença no mundo:

Você pode usar a internet para fazer a diferença no mundo. Isso significa que os empresários e empreendedores podem usar a Internet para fazer uma diferença positiva em suas próprias vidas e em outras pessoas. Pode ser para atingir objetivos pessoais, sociais, nacionais e econômicos.

Para esse objetivo, você pode expandir e comercializar os serviços para as pessoas que precisam de produtos e serviços de alta qualidade. Você pode criar um aplicativo que ajude no desenvolvimento do seu país. Você pode educar as pessoas.

E para atingir objetivos semelhantes, você pode usar mídias sociais, mecanismos de pesquisa, sites, vídeos, podcasts, e-books e muitos outros métodos de comunicação na Internet.

Em uma frase, os empresários e empreendedores podem fazer o melhor uso da Internet para atingir seus objetivos pessoais e empresariais.