Subsecretária de Saúde britânica está com coronavírus

A subsecretária de Estado para a Saúde Pública do Reino Unido, a legisladora conservadora Nadine Dorries, anunciou na noite desta terça-feira que está infectada pelo novo coronavírus.

“Posso confirmar que tive resultado positivo para o coronavírus (…) e me isolei em minha residência”, declarou a funcionária, de 62 anos.

Funcionários dos serviços de saúde pública agora investigam onde e como Dorries contraiu o vírus, e com quem manteve contato.

Dorries é o primeiro político britânico a ser diagnosticado com o COVID-19, o que gera uma preocupação imediata sobre se ela propagou a infecção.

O jornal The Times informou que a subsecretária esteve em contato com centenas de pessoas, incluindo o primeiro-ministro, Boris Johnson.

Dorries se sentiu mal na sexta-feira, quando firmava o documento que declara o novo coronavírus como doença de declaração obrigatória, o que significa que as empresas poderão obter cobertura de seguro.

“Gostaria de agradecer (…) o maravilhoso pessoal do NHS que me deu assessoramento e apoio”, disse em referência ao Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

Agence France-Presse