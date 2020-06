Situação em Pequim devido ao coronavírus é ‘extremamente grave’, alerta prefeitura

PUBLICIDADE

A situação da epidemia em Pequim é “extremamente grave”, alertou um porta-voz do prefeito nesta terça-feira, depois que centenas de pessoas foram infectadas com o coronavírus desde a semana passada, na capital chinesa.

Pequim está “correndo contra o relógio” diante do novo coronavírus, disse o porta-voz do prefeito, Xu Hejian, à imprensa.

A cidade de 21 milhões de habitantes intensificou os esforços contra a COVID-19 e atualmente tem capacidade para realizar mais de 90.000 testes de diagnóstico por dia.

Esse surto epidêmico despertou o medo de uma “segunda onda”, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou na segunda-feira que estava acompanhando a situação em Pequim “de muito perto” e mencionou o possível envio de mais especialistas nos próximos dias.

Na terça-feira, Pequim divulgou 27 novas infecções registradas nas últimas 24 horas, elevando o saldo para 106 casos detectados em cinco dias.

O surto começou no gigantesco mercado atacadista de Xinfadi, um dos maiores da Ásia, onde o vírus foi detectado na semana passada.

Desde então, outros quatro mercados da capital foram fechados total ou parcialmente e cerca de trinta áreas residenciais foram colocadas em quarentena.

Os alunos do ensino fundamental e do primeiro ciclo do ensino médio podem retomar as aulas em casa.

