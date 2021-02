Senadores chegam a acordo e impeachment de Trump deve acabar neste sábado (13)

PUBLICIDADE

Depois de uma série de idas e vindas, senadores republicanos e democratas chegaram a um acordo para acelerar o julgamento de impeachment de Donald Trump. Com isso, o processo deve terminar ainda neste sábado (13) -caso não aconteçam novas surpresas.

A confusão aconteceu porque no início da sessão deste sábado o grupo de deputados democratas responsáveis pela acusação surpreendeu a todos ao apresentar um pedido para convocar uma testemunha para depor.

Caso essa medida fosse para frente, o processo poderia se prolongar por até duas semanas de acordo com a imprensa americana. Mas a demora desagradava os dois lados da disputa: os republicanos pretendem resolver logo o tema e deixar para trás as confusões da gestão Trump, enquanto os democratas querem que o Congresso foque na agenda do novo presidente, Joe Biden.

Com isso, os senadores chegaram a um acordo para acelerar a questão. Em vez de convocar uma testemunha -a deputada republicana Jaime Herrera Beutler- para depor, apenas uma declaração que ela deu para a rede de TV CNN foi incluída no processo.

Assim, o julgamento pode prosseguir. Acusação e defesa agora tem até duas horas cada um para apesentar seus argumentos finais e, na sequência, os senadores devem votar se absolvem ou não o ex-presidente. A decisão deve sair por volta das 17h do horário de Washington (19h de Brasília).

Para que Trump seja considerado culpado, são necessários 67 votos por sua condenação -a expectativa é que isso não aconteça.

As informações são da FolhaPress