Senador dos EUA sugere que população negra morre ‘por não lavar as mãos’

O senador norte-americano Steve Huffman (Ohio) sugeriu, na última terça-feira (9), que o novo coronavírus mata mais negros do que brancos por que a população negra não não “lavar tão bem as mãos” ou por “não usar máscaras”. A declaração foi dada durante sessão do Comitê de Saúde do Senado dos Estados Unidos.

“Poderia ser que afroamericanos ou a população negra não lava as mãos tão bem quanto outros grupos? Ou usam máscaras? Ou não mantêm o distanciamento social entre eles? Poderia ser essa a explicação para a maior incidência [de mortes por covid-19 entre os negros]?”, declarou o senador.

O pensamento de Huffman é a respeito da informação trazida pelo estudo do laboratório APM Research Lab. A pesquisa mostra que, nos EUA, negros têm morrido vítimas de covid-19 quase três vezes mais do que brancos.