Segunda pessoa mais velha do mundo se recupera da Covid-19 aos 116 anos

PUBLICIDADE

A freira Lucile Randon, também conhecida como Irmã Andre, 116 anos, é considerada como a pessoa mais velha da Europa. A idosa é uma das pessoas que se recuperaram da doença. No caso dela, às vésperas de completar 117 anos. As inforações são do UOL.

A religiosa nasceu em 11 de fevereiro de 1904, na cidade francesa de Ales. Entrevistada pela emissora de tv BFM, a freira francesa contou que não teve medo da doenaça.

“Eu não tive medo porque não tenho medo de morrer. Estou feliz por estar com vocês, mas gostaria de estar em outro lugar, junto ao meu irmão, meu avô e minha avó”.

Irmã Andre havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de janeiro. Além dela, outros 80 idosos que habitam o mesmo convento também contraíram o vírus, sendo que 10 vieram a óbito.