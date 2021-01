Saiba onde e como assistir à posse de Joe Biden como presidente dos EUA

PUBLICIDADE

Tony Goes

São Paulo, SP

Marcada para esta quarta (20), a cerimônia de posse de Joe Biden como novo presidente dos Estados Unidos será transmitida pelos principais canais de notícias, com entradas ao vivo desde o início da manhã.

Na GloboNews, a correspondente Raquel Krähenbühl será a primeira repórter brasileira a participar da comitiva de Biden.

O evento está programado para começar às 14h (horário de Brasília), na entrada oeste do Capitólio, em Washington. A artista Lady Gaga é quem cantará o tradicional hino americano durante a cerimônia, que também terá apresentação musical de Jennifer Lopez.

Além da parte presencial, a posse de Biden será comemorada com um especial de televisão apresentado pelo ator Tom Hanks. Batizado de “Celebrando a América”, o programa terá a participação de músicos como Jon Bon Jovi, Justin Timberlake e Demi Lovato.

Até o fechamento deste texto, nenhuma emissora confirmou a transmissão do especial, mas ele poderá ser assistido no YouTube da Comissão de Inauguração Presidencial do EUA.

Posse de Joe Biden

Quando: quarta (20)

Onde: canais de notícias e YouTube da Comissão de Inauguração Presidencial, às 14h

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-XkxjR-29Sk

As informações são da Folhapress