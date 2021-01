Saiba como é o programa de vacinação em países europeus

PUBLICIDADE

Ana Estela de Sousa Pinto

Bruxelas, Bélgica

Terceira maior economia da Europa, depois da Alemanha e do Reino Unido, a França está muito atrás no número de pessoas imunizadas contra Covid-19.

Britânicos começaram um mês antes e, a exemplo dos alemães, são fabricantes das vacinas, o que reduz os gargalos que têm afetado vários países. Mas as regras do programa francês também são um entrave.

Diferentemente de seus vizinhos, a França exige uma consulta médica prévia e a assinatura de um termo de consentimento antes de aplicar a injeção.

São barreiras que reduzem a adesão à vacinação mesmo quando não há resistência aos imunizantes, segundo o grupo que aconselha a OMS (Organização Mundial da Saúde) em ciência de comportamento.

No caso da França, a inadequação fica mais grave, porque os franceses estão entre os europeus menos propensos a aceitar a vacinação. De acordo com pesquisa da Ipsos feita em dezembro, só 4 em cada 10 franceses afirmava que tomariam a injeção, contra 8 no Reino Unido e quase 7 na Alemanha.

De forma geral, a vacina contra a Covid-19 é gratuita e opcional em todos os principais países europeus e aplicada de acordo com a ordem de prioridade estabelecida pelos governos. Profissionais de saúde estão no começo da fila em todos, assim como idosos que moram em asilos, mas os diferentes grupos prioritários variam de país para país.

Em nenhuma das nações europeias é possível pagar para tomar a vacina em clínicas particulares, e na maioria é preciso esperar que o sistema de saúde entre em contato para marcar a data da injeção.

Veja quais são as regras em alguns países europeus.

ALEMANHA

Início: 27.dez

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 1,6

Quem administra o programa de vacinação: estados federais

Quem está no primeiro grupo: 80 anos ou mais, idosos em asilos e funcionários, profissionais de saúde expostos a maior risco

Como ser vacinado: governo entra em contato quando chega a vez de tomar a vacina. Para evitar filas, é feito agendamento por telefone ou online

REINO UNIDO

Início: 20.dez

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 7,5

Quem administra o programa de vacinação: sistemas nacionais de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte (informações abaixo são do programa inglês)

Quem está no primeiro grupo: 80 anos ou mais, idosos em asilos e funcionários, profissionais de saúde, pessoas clinicamente vulneráveis; nesta semana, o país começou a vacinar o segundo grupo, de 70 anos ou mais

Como ser vacinado: quem não for registrado em uma clínica geral deve se registrar online. O governo entra em contato quando chega a vez de tomar a vacina, e o agendamento é feito online ou por telefone

FRANÇA

Início: 4.jan

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 1,06

Quem administra o programa de vacinação: sistema nacional de saúde

Quem está no primeiro grupo: idosos em asilos e funcionários de asilos; a partir desta semana, estava prevista a vacinação de profissionais de saúde, maiores de 75 anos e pessoas clinicamente vulneráveis

Como ser vacinado: é preciso marcar, por telefone ou online, uma consulta médica prévia. Após a consulta é preciso assinar um termo de consentimento, antes de tomar a vacina

ITÁLIA

Início: 27.dez

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 2,1

Quem administra o programa de vacinação: Ministério da Saúde

Quem está no primeiro grupo: idosos em asilos e seus cuidadores, profissionais de saúde

Como ser vacinado: governo entra em contato quando chega a vez de tomar a vacina

ESPANHA

Início: 4.jan

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 2,2

Quem administra o programa de vacinação: comunidades autônomas

Quem está no primeiro grupo: idosos em asilos e seus cuidadores e profissionais de saúde

Como ser vacinado: governo entra em contato quando chega a vez de tomar a vacina e informa horário e local

PORTUGAL

Início: 27.dez

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 1

Quem administra o programa de vacinação: serviço nacional de saúde

Quem está no primeiro grupo: idosos em asilos e seus cuidadores, profissionais de saúde, Forças Armadas, prestadores de serviços críticos, clinicamente vulneráveis acima de 50 anos

Como ser vacinado: governo entra em contato quando chega a vez de tomar a vacina; para evitar filas, há agendamento

BÉLGICA

Início: 27.dez

Doses aplicadas por 100 habitantes *: 1,1

Quem administra o programa de vacinação: regiões federativas

Quem está no primeiro grupo: idosos em asilos e seus cuidadores e profissionais de saúde

Como ser vacinado: grupo prioritário está sendo vacinado nos asilos e nos hospitais; ainda não há definição sobre as etapas seguintes

Fontes: governos nacionais, OurWorldInData * até 20.jan