Rússia participa de exercício naval com a Otan pela 1ª vez em 10 anos

PUBLICIDADE

Igor Gielow

São Paulo-SP

A Rússia anunciou nesta quinta (10) que irá participar de um exercício naval com a presença de navios da Otan (aliança militar ocidental) pela primeira vez em dez anos. A notícia vem em meio a uma escalada de tensões entre o Kremlin e os 30 integrantes do grupo criado em 1949 para enfrentar a então poderosa União Soviética na Europa.

Na segunda (7), a Rússia havia mobilizado 2 de suas 4 frotas navais para exercícios raros em escala, logo depois de o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, fazer duras críticas ao governo de Vladimir Putin.

A simulação de ações antipirataria se chama Aman (paz, em urdu) e é patrocinada desde 2007 pelo Paquistão. São esperados navios de 10 países em fevereiro, operando a partir da grande base aeronaval de Mehran, perto de Karachi (sul paquistanês), e observadores de outros 20. A Rússia vai enviar uma fragata, um navio de patrulha, um rebocador e alguns helicópteros. Segundo a agência russa Tass, todos virão da Frota do Mar Negro. Eles vão operar em conjunto com forças da Otan como os EUA, Reino Unido e Turquia, de rivais como o Japão e aliados como a China -embora não esteja claro se Pequim irá mandar navios ou observadores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A presença chinesa e americana chama também a atenção, dado que ambos os países passaram o ano duelando em todos os campos possíveis da Guerra Fria 2.0 promovida por Donald Trump.

No militar, os EUA aumentaram a pressão sobre a pretensão de Pequim de controlar o mar do Sul da China exatamente com diversos exercícios, além de operar em conjunto com adversários da ditadura comunista, como Japão, Índia e Austrália. Mas, até pelo caráter benigno e de interesse mútuo de combater pirataria, que é diferente do que treinar ações ofensivas ou defensivas, chineses e americanos já participaram juntos de outras edições do Aman.

Já a última ocasião em que navios russos e ocidentais participaram de exercícios navais foi em 2011, numa simulação comandada pela Otan na costa espanhola. O fato de as embarcações russas que vão ao Paquistão serem baseadas em Sebastopol, na Crimeia, traz simbolismo político para o gesto de abertura.

Desde 2014, quando Putin anexou a península ucraniana após a derrubada de um governo pró-Moscou em Kiev, o Ocidente está em crescente atrito militar e econômico com a Rússia. Apesar das sanções aplicadas ao Kremlin, a anexação da área de maioria étnica russa é um fato consumado para a diplomacia mundial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um recado sobre o status quo, de certa forma. Mas também é um gesto positivo, embora não deva ser superestimado”, disse por aplicativo de mensagem o analista militar Ivan Barabanov, de Moscou.

As informações são da Folhapress